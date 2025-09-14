Sivas-Erzincan karayolunda can pazarı! İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü fındık işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı. Olayda 15 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesinde Sivas-Erzincan karayolunun girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.