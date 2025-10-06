Haberler Tıkla Haberleri Pes dedirten görüntüler! Fayton'da çeken ata alkol içirdiler: Bağımlı yaptıkları ortaya çıktı

Tepki çeken görüntülerin adresi Muğla oldu. Yatağan ilçesinde bir düğünde fayton çeken ata alkol içirdikleri görüldü. Yemek tabağı içinde alkol verilen fayton atının alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 16:48
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir düğünde ata bile alkollü içki içirdiler. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı.

Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı. Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti.

Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken, zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

