ÖZYES SONUÇ EKRANI 2025-YKS | Spor Bilimleri Özel Yetenek sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için spor bilimleri programlarına öğrenci alımını belirleyen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavın değerlendirme süreci tamamlandı ve adaylar sonuçlarına erişebilecek.

Spor bilimleri hayali kuran adaylar için büyük gün geldi. 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı. Peki sınavda başarılı olanlar hangi üniversitelere yerleşebilecek ve tercihleri nasıl şekillenecek? Tüm detaylar artık ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açıldı.

A Haber Foto Arşiv ÖZYES Nedir ve Kimler Katıldı? Özel yetenek sınavı, spor bilimleri alanındaki lisans programlarına başvuran adayların, akademik başarılarının yanı sıra fiziksel ve sportif yeteneklerinin ölçülmesini amaçlıyor. 2025-ÖZYES'e, ilgili programlara yerleşmek isteyen yüzlerce aday katıldı. Sınav, adayların hem teorik hem de uygulamalı performanslarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.