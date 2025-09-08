ÖZYES SONUÇ EKRANI 2025-YKS | Spor Bilimleri Özel Yetenek sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?

Spor bilimleri hayali kuran adaylar için büyük gün geldi. 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı. Peki sınavda başarılı olanlar hangi üniversitelere yerleşebilecek ve tercihleri nasıl şekillenecek? Tüm detaylar artık ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açıldı.
ÖZYES Nedir ve Kimler Katıldı?
Özel yetenek sınavı, spor bilimleri alanındaki lisans programlarına başvuran adayların, akademik başarılarının yanı sıra fiziksel ve sportif yeteneklerinin ölçülmesini amaçlıyor. 2025-ÖZYES'e, ilgili programlara yerleşmek isteyen yüzlerce aday katıldı. Sınav, adayların hem teorik hem de uygulamalı performanslarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.
Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?
Adaylar, ÖZYES sonuçlarına 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak. Aşağıdaki adresten sonuçlara erişim sağlanabiliyor: https://sonuc.osym.gov.tr
Yerleştirme Süreci ve Tercihler
Sınav sonuçları, adayların tercih ettikleri programlara yerleştirilmelerinde belirleyici olacak. ÖZYES'ten elde edilen puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda, adayların hangi üniversite ve programa yerleşebileceği netleşecek.