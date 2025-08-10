ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

2025 ÖZYES başvuru ücreti, ÖSYM kılavuzunda 1.500 TL olarak açıklandı. Başvuru ücretleri başvuru döneminde kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödendi. Geç başvuru yapan adaylar ise artırımlı ücret ile ödeme gerçekleştirdi.

ÖZYES ile Öğrenci Alan Bölümler ve Sınav Uygulamaları

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), adayların farklı yeteneklerini ölçmek üzere birçok farklı alanda uygulanıyor. Genellikle şu bölümler ÖZYES kapsamında öğrenci kabul ediyor:

Spor Bilimleri Fakültesi: Fiziksel beceri ve dayanıklılık gerektiren parkur, kondisyon testleri gibi uygulamalar yapılır.

Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, grafik tasarım, heykel gibi disiplinlerde adayların yetenekleri çizim veya üç boyutlu çalışmalarla ölçülür.

Müzik ve Sahne Sanatları: Enstrüman çalma, ses kontrolü, sahne performansı gibi sınavlar içerir.

Moda ve Tekstil Tasarımı: Tasarım portföyü, özgün çizimler ve yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi söz konusudur.

Oyunculuk ve Tiyatro: Doğaçlama, metin canlandırma ve sahne performansı esas alınır.

Her bölüm kendi özel yetenek alanına göre farklı sınav yöntemleri uygular. Kimi bölümlerde fiziksel parkur ve hareket yeteneği test edilirken, bazı bölümlerde adayların çizim, portfolyo sunumu veya sahne performansı değerlendirilir. Bu nedenle adayların başvurdukları bölümün sınav içeriğini detaylı olarak incelemesi başarı için büyük önem taşır.