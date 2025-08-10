ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Türkiye'de spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi özel yetenek gerektiren bölümlere giriş için düzenlenen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuru süreci ÖSYM tarafından tamamlandı. 23 Temmuz – 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen başvurular, 30 Temmuz'da sona eren geç başvuru dönemiyle birlikte kapandı. Binlerce aday, hayallerindeki bölümlere adım atabilmek için başvuru hakkını kullandı. Şimdi gözler, ÖZYES sınav tarihlerine çevrildi. İşte ÖZYES 2025 sınav takvimi ve diğer önemli bilgiler.
ÖZYES 2025 Başvuruları Tamamlandı
ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, 2025 ÖZYES başvuruları 28 Temmuz'da sona erdi. Başvurusunu yapamayan adaylar için 30 Temmuz günü geç başvuru imkanı tanındı ve bu süreçte başvuru ücretlerine ek ödeme yapılarak başvurular kabul edildi. Artık başvuru süreci tamamen kapanmış durumda.
2025 ÖZYES Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
Özel Yetenek Sınavı, 13 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar, ÖSYM'nin belirlediği merkezler ile ilgili üniversitelerin fakültelerinde yapılacak. Adaylar, sınav yeri ve saat bilgilerini ÖSYM'nin e-Devlet ve ÖSYM hesaplarından öğrenebilecekler.
ÖZYES 2025 Başvuru Ücreti ve Ödeme Süreci
2025 ÖZYES başvuru ücreti, ÖSYM kılavuzunda 1.500 TL olarak açıklandı. Başvuru ücretleri başvuru döneminde kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödendi. Geç başvuru yapan adaylar ise artırımlı ücret ile ödeme gerçekleştirdi.
ÖZYES ile Öğrenci Alan Bölümler ve Sınav Uygulamaları
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), adayların farklı yeteneklerini ölçmek üzere birçok farklı alanda uygulanıyor. Genellikle şu bölümler ÖZYES kapsamında öğrenci kabul ediyor:
Spor Bilimleri Fakültesi: Fiziksel beceri ve dayanıklılık gerektiren parkur, kondisyon testleri gibi uygulamalar yapılır.
Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, grafik tasarım, heykel gibi disiplinlerde adayların yetenekleri çizim veya üç boyutlu çalışmalarla ölçülür.
Müzik ve Sahne Sanatları: Enstrüman çalma, ses kontrolü, sahne performansı gibi sınavlar içerir.
Moda ve Tekstil Tasarımı: Tasarım portföyü, özgün çizimler ve yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi söz konusudur.
Oyunculuk ve Tiyatro: Doğaçlama, metin canlandırma ve sahne performansı esas alınır.
Her bölüm kendi özel yetenek alanına göre farklı sınav yöntemleri uygular. Kimi bölümlerde fiziksel parkur ve hareket yeteneği test edilirken, bazı bölümlerde adayların çizim, portfolyo sunumu veya sahne performansı değerlendirilir. Bu nedenle adayların başvurdukları bölümün sınav içeriğini detaylı olarak incelemesi başarı için büyük önem taşır.