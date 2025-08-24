Haberler Tıkla Haberleri Okulların açılış ve kapanış takvimi 2025-2026 | Lise, ortaokul, ilkokul... 1. ve 2 ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler, yeni dönemde derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar ve önemli tarihler…

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:17 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:18
Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tüm sınıflar bu tarihten itibaren ders başı yapacak. Okula dönüş heyecanı ağustosun son günlerinde öğrenciler ve aileler arasında artmış durumda.

1. Sınıflar ve Okul Öncesi Uyum Eğitimi

2025-2026 yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için özel bir hazırlık dönemi uygulanacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak uyum eğitimleriyle, öğrenciler yeni eğitim ortamına alışacak.

İlk Ara Tatil Ne Zaman?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun ders temposuna kısa bir mola vermesi için planlandı.

Yarıyıl Tatili: 15 Tatil Başlangıcı

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler iki hafta sürecek bu tatilde dinlenme ve motivasyon depolama fırsatı bulacak.

İkinci Ara Tatil Tarihleri

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu kısa mola, öğrencilerin ikinci dönem derslerine daha verimli bir şekilde devam etmelerini sağlayacak.

Eğitim Yılı Ne Zaman Sona Eriyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla son bulacak. Böylece öğrenciler yaz tatiline merhaba diyecek.

