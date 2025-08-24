Okulların açılış ve kapanış takvimi 2025-2026 | Lise, ortaokul, ilkokul... 1. ve 2 ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler, yeni dönemde derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar ve önemli tarihler…

Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tüm sınıflar bu tarihten itibaren ders başı yapacak. Okula dönüş heyecanı ağustosun son günlerinde öğrenciler ve aileler arasında artmış durumda.

1. Sınıflar ve Okul Öncesi Uyum Eğitimi 2025-2026 yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için özel bir hazırlık dönemi uygulanacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak uyum eğitimleriyle, öğrenciler yeni eğitim ortamına alışacak.