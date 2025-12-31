Milyoner’de ünlüler geçidi: Yılbaşı özel bölümüyle ekrana kilitleyecek

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca 'nın sunuculuğunu yaptığı " Kim Milyoner Olmak İster ", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor...

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Özcan Deniz / ATV