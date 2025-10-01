Haberler Tıkla Haberleri Mersin'de korkunç kaza! Otomobil tıra çaptı: Ölü ve yaralı var

Mersin'de korkunç kaza! Otomobil tıra çaptı: Ölü ve yaralı var

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşanan kazada otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 01.10.2025 00:59
OTOMOBİL TIRA ÇAPTI: ÖLÜ VE YARALI VAR

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.B. (73) yönetimindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, Sarıkavak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 P 2820 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.B'nin (77) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü A.B, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

