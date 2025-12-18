Merakla bekleniyordu! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı

Yayınlanan teaserda; Doğan ve Çağla'nın aile ilişkilerini birbirlerine anlattıkları sahne, hikâyeye dair güçlü ipuçları veriyor. Doğan'ın "Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun…" sözleri üzerine Çağla'nın "Aile gibi mi?" sorusu, izleyicide karakterlerin geçmişine dair merak uyandırdı. A.B.İ.'nin derin ve güçlü aile hikâyesinin sinyali verildi.