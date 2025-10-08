Haberler Tıkla Haberleri Liseler iki yıl mı olacak, eğitim süresi mi kısalıyor? MEB 2+2 modeli nedir, nasıl uygulanacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip liseleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim sisteminde köklü bir dönüşüm için yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bakanlığın gündeminde yer alan “lisede 2+2 modeli”, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla takip ediliyor. “Liseler iki yıl mı olacak, eğitim süresi mi kısalıyor?” soruları sosyal medyada da en çok aranan konular arasına girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 06:22
Liseler iki yıl mı olacak, eğitim süresi mi kısalıyor? MEB 2+2 modeli nedir, nasıl uygulanacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip liseleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim sisteminde köklü bir dönüşüm için hazırlıklara başladı. Gündemdeki seçeneklerden biri olan "lisede 2+2 modeli", hem öğrenciler hem de veliler arasında merak konusu oldu. Yeni modelin devreye girmesiyle "Liseler artık iki yıl mı olacak?", "Anadolu, fen, meslek ve imam hatip liselerinde 2+2 sistemi ne anlama geliyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı.

LİSELER NE ZAMAN 4 YIL OLDU?

Türkiye'de lise eğitimi 2005-2006 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştı. Bu değişimle birlikte genel, mesleki-teknik, Anadolu ve fen liseleri yeniden yapılandırılmış, tüm lise türlerinde dört yıllık zorunlu eğitim standardı getirilmişti.

2+2 MODELİ NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Son dönemde eğitim çevrelerinde sıkça dile getirilen "2+2 modeli", mevcut dört yıllık yapıyı iki kademeye ayırmayı öngörüyor. Buna göre öğrenciler ilk iki yılı tamamladıktan sonra temel lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenciler ise sonraki iki yılda kariyer hedeflerine göre yönlendirilmiş, daha esnek bir eğitim alacak.

Modelin detayları henüz netleşmiş değil. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı raporlarda, kamuoyunda "eğitim süresinin daha esnek hale gelmesi" yönünde güçlü bir beklenti olduğu belirtiliyor.

EĞİTİM SÜRESİ İŞ HAYATINA UYGUN MU?

Eğitim-Bir-Sen'in "4+4+4" sistemine ilişkin 36 binden fazla katılımcıyla yaptığı saha araştırması, mevcut sistemin toplumun beklentilerini tam olarak karşılamadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre zorunlu eğitim süresinin "iş hayatına uygun olmadığını" düşünenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 75.2, yöneticilerde yüzde 82.8, velilerde ise yüzde 58.9. Velilerin yüzde 68.9'u, uzun eğitim süresinin öğrencilerin iş hayatına daha geç atılmasına neden olduğunu düşünüyor.

Ayrıca araştırmada, eğitim süresinin uzunluğunun ara eleman bulmayı zorlaştırdığı da dikkat çekici bir bulgu olarak öne çıkıyor.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

MEB'in üzerinde çalıştığı 2+2 modeline dair henüz resmi bir karar bulunmuyor.

