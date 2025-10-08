Liseler iki yıl mı olacak, eğitim süresi mi kısalıyor? MEB 2+2 modeli nedir, nasıl uygulanacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip liseleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim sisteminde köklü bir dönüşüm için hazırlıklara başladı. Gündemdeki seçeneklerden biri olan "lisede 2+2 modeli ", hem öğrenciler hem de veliler arasında merak konusu oldu. Yeni modelin devreye girmesiyle "Liseler artık iki yıl mı olacak?", "Anadolu, fen, meslek ve imam hatip liselerinde 2+2 sistemi ne anlama geliyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı.

Türkiye'de lise eğitimi 2005-2006 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştı. Bu değişimle birlikte genel, mesleki-teknik, Anadolu ve fen liseleri yeniden yapılandırılmış, tüm lise türlerinde dört yıllık zorunlu eğitim standardı getirilmişti.

A Haber Foto Arşiv

2+2 MODELİ NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Son dönemde eğitim çevrelerinde sıkça dile getirilen "2+2 modeli", mevcut dört yıllık yapıyı iki kademeye ayırmayı öngörüyor. Buna göre öğrenciler ilk iki yılı tamamladıktan sonra temel lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenciler ise sonraki iki yılda kariyer hedeflerine göre yönlendirilmiş, daha esnek bir eğitim alacak.

Modelin detayları henüz netleşmiş değil. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı raporlarda, kamuoyunda "eğitim süresinin daha esnek hale gelmesi" yönünde güçlü bir beklenti olduğu belirtiliyor.