Haberler Tıkla Haberleri Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz" ne demektir?

Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz" ne demektir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:36
Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan kuz ne demektir?

"Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz" ne demektir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

SORU:Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz" ne demektir?

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

A: Yıldız
B:Gölge
C:Oğul
D:Ayaz

Cevap:B

SON DAKİKA