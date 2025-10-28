"Kuruluş Orhan" oyuncuları basınla bir araya geldi! "Ezber bozan bir iş oldu"

Ülkemizle birlikte hem Ortadoğu hem de Rusya Federasyonu ile birlikte eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi olan 35 ülkede eş zamanlı yayınlanacak olan, Türkiye kadar dünyada da merakla dizinin basın toplantısında, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ 'ın yanı sıra, yönetmen Bülent İşbilen ve tüm oyuncular projeye dair heyecanlarını ve ilk bölüm öncesi duygularını paylaştılar.

Kaynak: ATV

Mehmet Bozdağ: "Kendi Ezberlerimizi Yıktığımız Yeni Bir Dönem Geliyor"

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 'Kuruluş Orhan' ekibi ve oyuncuları, dizinin görkemli dekorunda basının karşısına çıktı. Açılış konuşmasını yapan Yapımcı ve Senarist Mehmet Bozdağ "12 yıldır Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatıyoruz, ancak bu dönem kendi ezberlerimizi de yıktığımız bir dönem oldu. İnşallah Çarşamba akşamı hep birlikte bunu göreceğiz. Çok iyi bir oyuncu kadromuz oluştu. Tüm ekibimiz gecesini gündüzüne katarak destansı bir işe imza attı. Kendi adıma tüm oyuncu arkadaşlarıma, bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, projelerimizi hayata geçirme fırsatını sağlayan Turkuvaz Medya Grubu CEO'su Serhat Albayrak'a ve atv Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan'a teşekkür ediyorum."

Bülent İşbilen: "Benim İçin Onur Verici Bir Sorumluluk"

Kuruluş Orhan'ın Yönetmeni Bülent İşbilen, "Türk televizyonlarında efsane hâline gelmiş bir yapımın yönetmenliğini ekibimle birlikte üstlenmek benim için onur verici. Aynı zamanda her zaman daha farklı ve daha iyisini yapmak adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çok şükür, şu anda hepimizin gurur duyacağı bir bölüm ortaya koyduk," sözleriyle heyecanını paylaştı.