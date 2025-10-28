"Kuruluş Orhan" oyuncuları basınla bir araya geldi! "Ezber bozan bir iş oldu"

Ülkemizle birlikte hem Ortadoğu hem de Rusya Federasyonu ile birlikte eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi olan 35 ülkede eş zamanlı yayınlanacak olan, Türkiye kadar dünyada da merakla dizinin basın toplantısında, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın yanı sıra, yönetmen Bülent İşbilen ve tüm oyuncular projeye dair heyecanlarını ve ilk bölüm öncesi duygularını paylaştılar.
Mehmet Bozdağ: "Kendi Ezberlerimizi Yıktığımız Yeni Bir Dönem Geliyor"
Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 'Kuruluş Orhan' ekibi ve oyuncuları, dizinin görkemli dekorunda basının karşısına çıktı. Açılış konuşmasını yapan Yapımcı ve Senarist Mehmet Bozdağ "12 yıldır Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatıyoruz, ancak bu dönem kendi ezberlerimizi de yıktığımız bir dönem oldu. İnşallah Çarşamba akşamı hep birlikte bunu göreceğiz. Çok iyi bir oyuncu kadromuz oluştu. Tüm ekibimiz gecesini gündüzüne katarak destansı bir işe imza attı. Kendi adıma tüm oyuncu arkadaşlarıma, bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, projelerimizi hayata geçirme fırsatını sağlayan Turkuvaz Medya Grubu CEO'su Serhat Albayrak'a ve atv Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan'a teşekkür ediyorum."
Bülent İşbilen: "Benim İçin Onur Verici Bir Sorumluluk"
Kuruluş Orhan'ın Yönetmeni Bülent İşbilen, "Türk televizyonlarında efsane hâline gelmiş bir yapımın yönetmenliğini ekibimle birlikte üstlenmek benim için onur verici. Aynı zamanda her zaman daha farklı ve daha iyisini yapmak adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çok şükür, şu anda hepimizin gurur duyacağı bir bölüm ortaya koyduk," sözleriyle heyecanını paylaştı.
Mert Yazıcıoğlu: "Kaliteyi Koruyarak Çok İyi Bir İş Yapıyoruz"
Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, katılımcılara "hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayarak zorlu koşullarda çok iyi bir iş ortaya koyduklarını belirtti. Başarılı oyuncu, Yapımcı Mehmet Bozdağ ve atv'ye teşekkür ederken, "Çarşamba günü buluşalım" diyerek açıklamalarını noktaladı.
Cihan Ünal: "Padişahlık Alışık Olduğum Bir Şey"
"Padişahlık alışık olduğum bir şey," diyerek sözlerine başlayan Cihan Ünal, "Osman Bey rolü gelince memnuniyetle kabul ettim. Hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz. Hepimize başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.
Mahassine Merabet: "Projenin Parçası Olmaktan Gurur Duyuyorum"
'Kuruluş Orhan' dizisinde Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, rolü ve proje hakkında: "Çok heyecanlıyım ve bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve gerçekten büyük bir emek harcanıyor. Umarım seyircimiz de beğenir," diyen Merabet, hem ekibin uyumuna hem de dizinin yüksek prodüksiyon kalitesine dikkat çekti.
Barış Falay: "Böyle Bir Ekiple Bir Arada Olduğum İçin Şanslıyım"
Dizide Şahinşah Bey karakterini canlandıran Barış Falay, "Bu dönem, benim için işini aşkla yapanların ve aşka sahip çıkanların yanında olmaya çalıştığım bir dönem. Yapımcımız Mehmet Bozdağ bende bu hissi uzun yıllardır yaratıyordu. Çok heyecanlıyız; kurum tiyatrosunda yıllarca çalıştım ama hiç dönem işinde yer almamıştım. Bu benim için çok yeni bir deneyim. Hepimiz çok heyecanlıyız, umarım seyircilerimize de aşkla ulaşır," sözleriyle ekip içindeki heyecana vurgu yaptı.
Bennu Yıldırımlar: "İlgiyle İzlenen Bir Projenin Yeni Sayfasında Yer Almaktan Mutluyum."
Dizinin Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar: "İlgiyle izlenen bir projenin yeni sayfasında yer almaktan dolayı sevinçliyim. Çok değerli oyuncu arkadaşlarım ve yönetmenlerimle aynı ekipte bulunmaktan kıvanç duyuyorum," diyen Yıldırımlar, projenin güçlü kadrosuna ve ekip uyumuna dikkat çekti.
Şükrü Özyıldız: "Titizlikle Hazırlanan Bir İşin İçerisindeyiz"
'Kuruluş Orhan' dizisinde Bizans komutanı Flavius karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, yapım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"En başından beri çok yetkin bir hazırlık ve çalışma sürecimiz oldu. Çekimlerde hem yapımcımız Mehmet Bozdağ Bey hem de yönetmenimiz sahnelerin üzerinde büyük bir titizlikle duruyorlar," diyen Özyıldız karakterinin hikâyede Bizans tarafında yer aldığını hatırlatarak "Kamera 'kayıt' dediği anda biraz öfke duyuyoruz birbirimize ama çekim biter bitmez çok güzel bir ortamda birlikte olmaya devam ediyoruz," sözleriyle de set ortamındaki arkadaşlık atmosferine vurgu yaptı.
Burak Sergen: "Gerçekten Ezber Bozan Bir İş Oldu"
'Kuruluş Orhan' dizisinde Bursa Tekfuru Saroz karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, projeye ve ekibe duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"atv kanalına ve yapımcımız Mehmet Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Zor ve meşakkatli bir sürecin ardından 29 Ekim'de izleyiciyle buluşuyoruz. Gerçekten ezber bozan ve iyi bir iş oldu," diyen Sergen, yeni dönemde seyirciyi güçlü bir hikâyenin beklediğini belirtti.
Devlet Tiyatrosu kökenli bir oyuncu olarak bu tür rollere aşina olduğunu söyleyen Sergen, "Ancak bu kez Bizans tarafındayım, bana saldırabilirsiniz," sözleriyle esprili bir şekilde açıklamalarını noktaladı.
"Yeni hikaye ve yeni oyuncu kadrosuyla bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz."
Projede daha önce rol almakta olan Çağrı Şensoy, Ömer Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da lansmanda açıklamalarda bulundular. Dizide Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy, "Altı yıldır taşıdığım bu sorumluluğu yedinci yıla taşımak büyük bir coşku. Bu hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum," dedi.
Alaeddin Bey karakterine hayat veren Ömer Faruk Aran "Yeni hikâyemiz ve oyuncu kadromuzla böyle güçlü bir yapımda yer almaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ezber bozan bir projenin içinde olmaktan gururluyuz," diyerek düşüncelerini dile getirdi.
Gonca Hatun karakterini canlandıran Belgin Şimşek, "Yeni hikâyemiz ve yeni oyuncu kadromuzla bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum," sözleriyle duygularını paylaştı. Dizide Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan da "Tüm oyuncu arkadaşlarıma ve teknik ekibe böyle güzel bir iş ortaya koydukları için çok teşekkür ediyorum." sözleriyle diziye ilişkin heyecanını dile getirdi.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle bu sezona damgasına vurmaya hazırlanıyor.
Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da kadroda yer alıyor.
Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!