Küçükçekmece’de aile dehşeti! Ailesini rehin aldı: Polisi görünce balkondan atladı

İstanbul Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, annesi, babası ve kardeşini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle kendini 3. kattan aşağı atan şahıs, otomobilin üzerine düştü. Şüphelinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA Giriş Tarihi: 17.08.2025 21:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:55

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ergin Y., ailesini evde rehin aldı. Kardeşi ve babası kaçmayı başarırken, balkona kilitlediği annesi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polislerin müdahale ettiği sırada balkondan atlayan şahıs, park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı. AİLE FERTLERİNİ EVDE REHİN ALDI Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri bulunan Ergin Y., annesi, babası ve erkek kardeşini evde rehin aldı. Bu sırada kız kardeşi komşularına sığınırken, erkek kardeşi de fırsatını bulup kaçarak yardım istedi. Çocuğun kolunda bıçak yarası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF: İHA BABA KAÇTI, ANNE İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir fırsatını bulan baba evden kaçarken, şahsın balkona kilitlediği anne, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Evde tek başına kalan Ergin Y., polis ekiplerinin içeri girmeye çalıştığı sırada balkona çıktı ve 3. kattan aşağıya atladı.