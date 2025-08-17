Küçükçekmece’de aile dehşeti! Ailesini rehin aldı: Polisi görünce balkondan atladı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ergin Y., ailesini evde rehin aldı. Kardeşi ve babası kaçmayı başarırken, balkona kilitlediği annesi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polislerin müdahale ettiği sırada balkondan atlayan şahıs, park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.
AİLE FERTLERİNİ EVDE REHİN ALDI
Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri bulunan Ergin Y., annesi, babası ve erkek kardeşini evde rehin aldı. Bu sırada kız kardeşi komşularına sığınırken, erkek kardeşi de fırsatını bulup kaçarak yardım istedi. Çocuğun kolunda bıçak yarası olduğu öğrenildi.
BABA KAÇTI, ANNE İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir fırsatını bulan baba evden kaçarken, şahsın balkona kilitlediği anne, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Evde tek başına kalan Ergin Y., polis ekiplerinin içeri girmeye çalıştığı sırada balkona çıktı ve 3. kattan aşağıya atladı.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Park halindeki otomobilin üzerine düşen şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesine de zorluk çıkardı. Yaralı halde etkisiz hale getirilen Ergin Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"HER GÜN RAHATSIZ EDİYORDU"
Aracının üzerine düşen Mehmet Aydoğan, yaşananlara ilişkin, "Her gün gelip kapıya vuruyor, rahatsız ediyordu. Bugün ailesini rehin aldı. Kız kardeşi bize sığındı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. Polislere kapıyı açmadı. En son kendisini camdan aşağıya attı. Rahatsızlığı var mı bilmiyorum" dedi.
"DAHA ÖNCE AKIL HASTANESİNDE YATTI"
Mahalle sakinlerinden Osman Temur ise, "Daha önce akıl hastanesinde yattı. Şikayet edilince alıyorlar, bir ay tutup tekrar bırakıyorlar. Geçenlerde de benim yeğenimin çocuğuna laf atmış. Bugün sadece atladığını gördüm" ifadelerini kullandı.