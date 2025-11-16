Haberler Tıkla Haberleri Katliam gibi kazanın adresi Karabük! Ölüler ve yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen cipteki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:10
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen cipteki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

E.K. (40) idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Sabiha K. (35) ve Yusuf Berat K'nin (7) kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ile araçtaki İ.K. (30), A.K. (13), R.E.K. (6), H.N.K. (17), Z.K. (14) ve M.K. (66) yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

