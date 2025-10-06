Haberler Tıkla Haberleri Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 16 yaşındaki kız doğum yaptı: Soruşturma başlatıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 16 yaşındaki kız doğum yaptı: Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada yapılan muayene sonucu kız acil olarak doğuma alındı. Fenalaşan anne baygınlık geçirirken doğum yapan kızı ise tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:11
ABONE OL
KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ!

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

KIZININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİNCE FENALAŞTI

Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi. Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.

Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA