Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 16 yaşındaki kız doğum yaptı: Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

KIZININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİNCE FENALAŞTI

Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi. Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.

Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.