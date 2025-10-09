Jiletli dehşette yeni görüntüler! Öldürülmeden önceki anlar ortaya çıktı

Kocaeli'deiletle kendisini kesen, esnafa ve vatandaşlara da rahatsızlık veren şahsa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahla vurularak öldürülmeden önce çekilen görüntülerinde kanlar içinde olduğu ve vatandaşlarla tartıştığı anlar yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA Giriş Tarihi: 09.10.2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 19:31

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jiletle kendisini kesen, esnafa ve vatandaşlara da rahatsızlık veren şahsın, silahla vurularak öldürülmeden önceki anları ortaya çıktı. İŞTE JİLETLE KENDİNİ KESEREK ÇEVREYE SALDIRAN ŞAHSIN SON ANLARI! Olay, 7 Ekim tarihinde saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Şahin, elinde jiletle kendisine zarar verip etrafa rahatsızlık vermeye başladı. Korkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polisler olay yerine gelerek, şahsı kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Fotoğraf-İHA JİLETLE VATANDAŞLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ O esnada bölgeden geçen bir sürücü, yolun kapalı olması sebebiyle durmak zorunda kaldı. Jiletle kendini kesen Özgür Şahin ise yolun kapalı olması sebebiyle korna çalan sürücüye doğru koştu. Özgür Şahin'in elinde jiletle koşarak kendilerine geldiğini gören İ.S. araçtan inerek şahsa müdahale etmeye çalıştı.