İzmir'de silahlı saldırı dehşeti! 1 ölü 6 gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesinde tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında Yılmaz Doğan (43) adlı bir kişiyi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 GÖZALTI VAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayetin şüphelisinin V.K. (29) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli V.K. ile ona yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.