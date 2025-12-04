İzmir'de acı olay! 9 yaşındaki Nisanur manevra yapan aracın altında kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Buca Batı çıkışı 206/5 Sokak ile 1413. Sokak kesişiminde bulunan bir lastikçi dükkanı önünde meydana geldi. E.Ş. (69) idaresindeki 35 AES 285 plakalı Nissan marka otomobil, geri manevra sırada 9 yaşındaki Nisanur Güzel'e çarptı.

Aracın altında kalarak ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü E.Ş., işlemleri tamamlanarak Buca Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.