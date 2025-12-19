Haberler Tıkla Haberleri İstanbul'da iş yerine kurşun yağmuru!

İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir tekstil atölyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL’DA İŞ YERİNE KURŞUN YAĞMURU!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir tekstil atölyesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Bağcılar Göztepe Mahallesi 2282. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, 4 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sonrası şahıs veya şahıslar, geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

