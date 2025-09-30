İstanbul'da akılalmaz olay! Otomobilin üzerine işedi araç sahibine saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şahıs park halinde bulunan aracın üzerine işedi. Otomobilin kapı bölümüne idrarını yapan şahıs, daha sonra durumu fark eden araç sahibiyle tartıştı. Şahıs, araç sahibine saldırırken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı. OTOMOBİLİN ÜZERİNE İŞEDİ ARAÇ SAHİBİNE SALDIRDI Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Saldırgan araç sahibini iterek üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da bir adam otomobilin üzerine idrarını yaptı. (DHA) Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çevredekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.