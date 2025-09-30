Haberler Tıkla Haberleri İstanbul'da akılalmaz olay! Otomobilin üzerine işedi araç sahibine saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şahıs park halinde bulunan aracın üzerine işedi. Otomobilin kapı bölümüne idrarını yapan şahıs, daha sonra durumu fark eden araç sahibiyle tartıştı. Şahıs, araç sahibine saldırırken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:03
Gaziosmanpaşa'da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı.

Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Saldırgan araç sahibini iterek üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çevredekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

