İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? Kızından ilk açıklama

Ünlü Tarihçi ve Akademisyen İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin kızı Tuna Ortaylı iddiaları yalanlayarak babasının sadece ufak bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yattığını belirtti. Ayrıca İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından da ayrıca bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 23:57 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 01:03
Ünlü Tarihçi ve Akademisyen İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları kızı tarafından yalanlandı.

İLK AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara ilişkin kızı Tuna Ortaylı'dan açıklama geldi. Açıklamada iddiaların doğru olmadığı, ünlü tarihçinin sadece ufak bir rahatsızlık geçirdiği için hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Ortaylı'nın kızının açıklaması şu şekilde:

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

"ENDİŞELENMENİZİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

