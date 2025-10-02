İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? Kızından ilk açıklama

Söz konusu iddialara ilişkin kızı Tuna Ortaylı'dan açıklama geldi. Açıklamada iddiaların doğru olmadığı, ünlü tarihçinin sadece ufak bir rahatsızlık geçirdiği için hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Ortaylı'nın kızının açıklaması şu şekilde:

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."