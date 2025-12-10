Gölete giren çocuktan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölete düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Göztepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu 13 yaşındaki Muhammed Sihehap'ın gölete düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kayıp çocuk için gölette arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını takip eden aile fertlerinden bazıları sinir krizi geçirdi. Bayılan bir kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları aramayla çocuğun cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.