Glock lakaplı çete lideri Sercan Sayal’ı övenlere operasyon! Gözaltına alındılar

“Glock” lakabıyla bilinen Sercan Sayal'ı övenlere operasyon

41 ADRESE BASKIN

Ayrıca paylaşımların ve destekleyici nitelikteki övgü içeren yorumların, suçu ve suçluyu özendirmesinin önlenmesi amacıyla yapılan incelemelerde tespit edilen şüphelilere yönelik 41 adreste arama yapıldı. TCK220/8 kapsamında örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmaları suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.