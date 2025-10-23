Gıda sahtekarları tek tek ifşalandı! Vatandaşa köfte ve sucuk yerine bakın ne yedirmişler

Başta gıda sektörü olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını tehdit eden ürünlerle piyasayı doldurmaya devam ediyor. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı listelerle sahte ve hileli ürün üreten firmaları tek tek ifşa ediyor.

Yapılan son testlerde organik ürünler, bal, yoğurt, köfte, sucuk ve baharatta hile yapıldığını tespit etti. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede köfte, sucuk ve baharatta yasaklı boya kullanılması dikkat çekti.