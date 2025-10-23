Gıda sahtekarları tek tek ifşalandı! Vatandaşa köfte ve sucuk yerine bakın ne yedirmişler

Başta gıda sektörü olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını tehdit eden ürünlerle piyasayı doldurmaya devam ediyor. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı listelerle sahte ve hileli ürün üreten firmaları tek tek ifşa ediyor.
Yapılan son testlerde organik ürünler, bal, yoğurt, köfte, sucuk ve baharatta hile yapıldığını tespit etti. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede köfte, sucuk ve baharatta yasaklı boya kullanılması dikkat çekti.
TARHANADA GIDA BOYASI!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul, Ankara, İzmit ve Gaziantep'te gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. İstanbul ve İzmit'te "organik" adı altında satılan tarhanalarda gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
Ankara'da yapılan incelemelerde, petekli ve süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Gaziantep'te üretilen yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edilerek ürünlerin gerçek süt ürünü vasfını taşımadığı saptandı.
BÖREK, LAHMACUN, KÖFTE VE SUCUKTA KANATLI ETİ
Bakanlığın Afyonkarahisar ve Bursa'da gerçekleştirdiği denetimlerde, et ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, kıymalı kol böreği, lahmacun, köfte ve sucuklarda kanatlı hayvan eti ile baş eti kullanıldığı tespit edildi.
İşte bakanlığın tek tek ifşa ettiği o firmalar...