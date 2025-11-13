Gelin damadı gören şoke oldu! Paradan yapılanlar evlenen çifti bile şaşkına çevirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki aşiret düğününde, gelin ve damada paradan yelek giydirilip, taç takıldı.

Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 avro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı. Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.