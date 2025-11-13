Haberler Tıkla Haberleri Gelin damadı gören şoke oldu! Paradan yapılanlar evlenen çifti bile şaşkına çevirdi

Gelin damadı gören şoke oldu! Paradan yapılanlar evlenen çifti bile şaşkına çevirdi

Görenleri şoke eden düğün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşti. Bir aşiret düğününde paradan yelek giydirilip, taç takılan gelin damat bile şaşırdı. Parayla kaplanan çiftin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:14
ABONE OL
GELİN DAMADI GÖREN ŞOKE OLDU!

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki aşiret düğününde, gelin ve damada paradan yelek giydirilip, taç takıldı.

Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 avro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı. Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA