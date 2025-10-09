Haberler Tıkla Haberleri Discord'da skandal sızıntı! On binlerce kişinin resmi kimlik fotoğrafı açığa çıktı

Sosyal medya uygulaması Discord'da büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Şirket sözcüsü Wexler, yaptığı açıklamada dünya genelinde 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğrafının açığa çıkmış olabileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:30
Popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord, geçen hafta açıklanan müşteri hizmetleri veri ihlali kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini bildirdi.

Discord Sözcüsü Nu Wexler, The Verge'e yaptığı açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.

Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik." dedi.

Olaydan etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçildiğini, kolluk kuvvetleri, veri koruma otoriteleri ve dış güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Wexler, etkilenen sistemlerin güvence altına alındığı ve söz konusu üçüncü taraf firmayla çalışmanın sona erdirildiğini ifade etti.

Discord, 3 Ekim'de kullanıcı adları, e-posta adresleri, kredi kartlarının son dört hanesi ve IP adresleri gibi bilgilerin de sızıntıdan etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu.

