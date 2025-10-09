Discord’da skandal sızıntı! On binlerce kişinin resmi kimlik fotoğrafı açığa çıktı

Sosyal medya uygulaması Discord, 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğrafının çalınmış olabileceğini açıkladı. (A Haber arşiv)



Discord Sözcüsü Nu Wexler, The Verge'e yaptığı açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.



Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik." dedi.