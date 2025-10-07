DGS EK TERCİH KILAVUZU İNDİR 2025 | DGS ek yerleştirme tercihleri nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

A Haber Foto Arşiv

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal veriler de netleşti. Bu yıl, ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen 103 bin aday DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına toplam 56 bin 634 aday yerleşirken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Kayıt döneminde kayıt yaptırmayan adayların bulunduğu bölümler de bu kontenjanlara dahil edilecek.