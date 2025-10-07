Haberler Tıkla Haberleri DGS EK TERCİH KILAVUZU İNDİR 2025 | DGS ek yerleştirme tercihleri nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerini duyurdu. Adaylar, 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında ek yerleştirme başvurularını tamamlayabilecek.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 11:14
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme süreci bugün itibarıyla başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda yürütülen ek tercih işlemlerinde bu yıl taban puan şartı aranmayacak. Adaylar, tercih listelerinde en fazla 30 üniversite ve bölüm seçebilecek.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek. İşlem sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.

Önemli bir not: Tercihler, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu nedenle adayların işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

KURALLAR VE KILAVUZ

Ek yerleştirme işlemlerinde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeli.

ÖSYM, ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları adayların erişimine sunmuş durumda. Bu bilgiler, hangi bölümlere yerleşilebileceği ve kontenjanlar gibi kritik verileri içeriyor.

2025-DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal veriler de netleşti. Bu yıl, ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen 103 bin aday DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına toplam 56 bin 634 aday yerleşirken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Kayıt döneminde kayıt yaptırmayan adayların bulunduğu bölümler de bu kontenjanlara dahil edilecek.

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM, ek tercih kılavuzunu erişime açtıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih listesi, ek tercih dönemi boyunca değiştirilebilecek. Ancak DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Başlangıç Tarihi :07.10.2025 11:00

Bitiş Tarihi :13.10.2025 23:59

Tercih Ücreti:130 TL

Ödeme Yerleri: Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/ veya https://sanalpos.osym.gov.tr/)

