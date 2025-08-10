Deredeki girdap kız kardeşleri hayattan kopardı

Olay, Derebucak'taki Balatini Mağarası çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan bölgeye gelen ailenin kızları Cemile Naz Oruçoğlu (14) ve ablası Sariye Nur Oruçoğlu (16) dereye girdi. İddiaya göre, Cemile Naz'ın suda çırpındığını gören ablası Sariye Nur, kardeşini kurtarmak için dereye atladı ancak o da akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin balık adamları, kayalıkların kenarındaki derede yaptıkları arama sonucu iki kardeşin cansız bedenlerini sudan çıkardı.
Suda boğuldukları belirlenen kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.