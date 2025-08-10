Deredeki girdap kız kardeşleri hayattan kopardı

Olay, Derebucak'taki Balatini Mağarası çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan bölgeye gelen ailenin kızları Cemile Naz Oruçoğlu (14) ve ablası Sariye Nur Oruçoğlu (16) dereye girdi. İddiaya göre, Cemile Naz'ın suda çırpındığını gören ablası Sariye Nur, kardeşini kurtarmak için dereye atladı ancak o da akıntıya kapılarak gözden kayboldu.