Haberler Tıkla Haberleri Deredeki girdap kız kardeşleri hayattan kopardı

Deredeki girdap kız kardeşleri hayattan kopardı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, piknik sırasında girdikleri derede girdaba kapılan iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 10.08.2025 18:53
ABONE OL
Deredeki girdap kız kardeşleri hayattan kopardı

Olay, Derebucak'taki Balatini Mağarası çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan bölgeye gelen ailenin kızları Cemile Naz Oruçoğlu (14) ve ablası Sariye Nur Oruçoğlu (16) dereye girdi. İddiaya göre, Cemile Naz'ın suda çırpındığını gören ablası Sariye Nur, kardeşini kurtarmak için dereye atladı ancak o da akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

İhbar üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin balık adamları, kayalıkların kenarındaki derede yaptıkları arama sonucu iki kardeşin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Suda boğuldukları belirlenen kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA