Haberler Tıkla Haberleri Dehşet kamerada! Bina çöktü çocuklar son anda kurtuldu

Dehşet kamerada! Bina çöktü çocuklar son anda kurtuldu

Bina yıkım sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kısmen çökme oluşan binanın o anlarında çalışmaları izleyen çocuklar enkazın altında kalmaktan son anda kurtulurken yüreklerin ağza geldiği o anlar kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2025 15:20
BİNA ÇÖKTÜ ÇOCUKLAR SON ANDA KURTULDU!

Beylikdüzü'nde bir bina yıkım sırasında kısmen çöktü. Çalışmaları izleyen çocuklar enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİNA YIKIM SIRASINDA KISMEN ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Yıkım esnasında bina aniden çökünce çevrede büyük panik yaşandı. Yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar ve vatandaşlar koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA