Çorum'da mandırada yangın faciası! 2 ev kül oldu 100'den fazla kuzu telef

Çorum'da, mandırada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ayaz köyünde Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

100'DEN FAZLA KUZU TELEF

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında mandırada 300 civarında küçükbaş hayvanın bulunduğu, yangının ardından koyun ve keçilerin mandıradan tahliye edildiği ancak 100'den fazla kuzunun çıkarılamadığı öğrenildi.