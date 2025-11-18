Bursa'da korkunç olay! Ziraat mühendisi ölü bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi evinde ölü bulundu.
Olay, Karacabey'e bağlı Tavşanlı Mahallesi Halil Kurt Sokak'ta meydana geldi. Turgut Tavukçular'dan (47) iki gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında Tavukçular'ı yerde hareketsiz şekilde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tavukçular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavukçular'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.