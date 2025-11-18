Haberler Tıkla Haberleri Bursa'da korkunç olay! Ziraat mühendisi ölü bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan ziraat mühendisinden iki gündür haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. Yapılan kontrollerde mühendis evinde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 22:59
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi evinde ölü bulundu.

Olay, Karacabey'e bağlı Tavşanlı Mahallesi Halil Kurt Sokak'ta meydana geldi. Turgut Tavukçular'dan (47) iki gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında Tavukçular'ı yerde hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tavukçular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavukçular'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.

