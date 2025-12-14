Haberler Tıkla Haberleri Bursa Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun iddiası!

Bursa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya yönelik dolandırıcılık iddiası kentte gündem oldu. İddiaya göre, “altın işletme” adı altında düzenli kâr payı vaadiyle çok sayıda kişiden para ve altın toplandı. Toplam mağduriyetin yaklaşık 120 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü.

İddiaya göre şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kâr payı dağıtılacağını söyledi. Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

Mağdurlar kuyumcu önünde toplandı (İHA)



MAĞDURLAR KUYUMCU ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.