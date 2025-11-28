Haberler Tıkla Haberleri Bolu Mudurnu'da orman yangını!

Bolu Mudurnu'da orman yangını!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yoğun müdahale sonucu yangın söndürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2025 01:17
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mudurnu'ya bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale etti.

YOĞUN ÇABA İLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

