Bakanlık ifşa listesini yeniledi! Köfte harcında deri dokusu

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda teröristleri tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine göre bazı firmaların ürettiği zeytinyağlarında tohum yağı, et ürünlerinde kanatlı et ve sakatat tespit edildi.
KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ
Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.
Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi. Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.