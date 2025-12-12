Haberler Tıkla Haberleri Bakanlık ifşa listesini yeniledi! Köfte harcında deri dokusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 36 yeni ürün daha eklenirken, Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 10:55
Tarım ve orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda teröristleri tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine göre bazı firmaların ürettiği zeytinyağlarında tohum yağı, et ürünlerinde kanatlı et ve sakatat tespit edildi.

KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi. Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi.

Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

