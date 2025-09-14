Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Depremde hasar gören demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor

Depremden etkilenen demiryollarımızın onarımı, iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için bugüne kadar 23,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

Bu hat sayesinde Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişim yeniden sağlanacak. Böylece bölgemizin dış ticaret potansiyeli güçlenecek, lojistikte süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Türkiye Yüzyılı'nda demiryollarımızı daha güçlü, daha güvenli ve daha verimli hale getiriyoruz.