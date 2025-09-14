Haberler Tıkla Haberleri Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Depremde hasar gören demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı'nın açılışına ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve yarın hattın yeniden hizmete açılacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:37
Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu hattı yarın açılıyor. Sosyla medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, müjdeyi verdi.

23,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı'nın altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Yarın, 15 Eylül 2025'te hattımızı yeniden hizmete açıyoruz.

Depremden etkilenen demiryollarımızın onarımı, iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için bugüne kadar 23,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

Bu hat sayesinde Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişim yeniden sağlanacak. Böylece bölgemizin dış ticaret potansiyeli güçlenecek, lojistikte süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Türkiye Yüzyılı'nda demiryollarımızı daha güçlü, daha güvenli ve daha verimli hale getiriyoruz.

