Atina’daki kanlı pusunun şifreleri! Barış Boyun’un 6 adamının infazının arkasında o isim var

8 EYLÜL'DE PLAN DEVREYE SOKULDU

6 örgüt üyesi, güvendikleri Süleyman D.'nin aslında bir köstebek olduğundan habersiz, Lucea'daki bir eve geçti. Süleyman D. ilk katliam planını 8 Eylül Cuma günü devreye soktu. Örgüt üyelerinin saklandığı eve giden Süleyman D., sahte Fransız pasaportları dağıtarak, Milano biletlerini aldığını, 11 Eylül Pazartesi günü saat 16:00'da İtalya'ya uçacaklarını, bir kızın, Fransız kimliklerini görünce onları havaalanından geçireceğini, traş olmaları için eve iki berber geleceğini söyledi.

KATLİAMI BERBER YAPACAKTI

İddiaya göre katliamı Süleyman D.'nin temas halinde olduğu berber kılığında eve giren suikastçılar gerçekleştirecekti. Ancak örgüt üyeleri tıraş olmayı kabul etmeyince plan iptal edildi.