"Aşk ve Gözyaşı"nda Selim kendini hapiste bulur!

Barış Arduç’un “Selim”, Hande Erçel’in ise “Meyra” karakterine hayat verdiği 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yayınlanan fragman ise dizideki heyecanı daha da artırdı. İşte Aşk ve Gözyaşı'nın 6. bölümüne dair ipuçları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:35
Aşk ve Gözyaşında Selim kendini hapiste bulur!

"Aşk ve Gözyaşı" dizisi, heyecan dolu bölümüyle yarın akşam atv'de...

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır.

Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur.

Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir.

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk.

Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur.

Aşk ve Gözyaşı yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de!

