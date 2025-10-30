"Aşk ve Gözyaşı"nda Selim kendini hapiste bulur!

"Aşk ve Gözyaşı" dizisi, heyecan dolu bölümüyle yarın akşam atv'de...
6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır.
Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur.
Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir.
Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk.