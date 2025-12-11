Arnavutköy'de korkunç olay! Beton mikserinin içine düşerek can verdi

Arnavutköy'de beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti.

TEMİZLİK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan beton mikserinin sürücüsü Ahmet Ç, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.