Haberler Tıkla Haberleri Arnavutköy'de korkunç olay! Beton mikserinin içine düşerek can verdi

Arnavutköy'de korkunç olay! Beton mikserinin içine düşerek can verdi

Arnavutköy'de beton mikseri aracında temizlik yapmak isteyen sürücü mikserin içine düştü. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mikserin içine düşen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 11.12.2025 01:21
BETON MİKSERİNDE FACİA! İÇİNE DÜŞEREK CAN VERDİ

Arnavutköy'de beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti.

TEMİZLİK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan beton mikserinin sürücüsü Ahmet Ç, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA