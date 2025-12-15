Haberler Tıkla Haberleri Apartmanda panik anlar! "Kolondan ses geliyor" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarı sonrası olay yerine ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir olumsuzluğa rastlanmazken vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2025 20:46
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirirken, yapılan incelemede bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın kolonlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Ekipler incelemenin ardından normale döndü.

