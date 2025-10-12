3 çocuğunun annesini vahşice katletti! Tüfekle vurulan kadın öldü cani adam tutuklandı

Fotoğraf-İHA

CANİ ADAM TUTUKLANDI: TARTIŞINCA BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aybar'ın ifadesinde eşiyle geçim sıkıntısı ve borçları olduğu için tartıştıklarını, bir anda kendine kaybedip, tüfekle ateş edip vurduğunu söylediği öğrenildi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Adıgüzel Aybar, tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Hasibe Aybar'ın cenazesinin Turgutlu'ya gelen yakınları tarafından alınıp, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.