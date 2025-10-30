10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışacak mı?

Her yıl düzenli olarak kutlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihte çeşitli resmi törenlerle anılıyor.