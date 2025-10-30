Haberler Tıkla Haberleri 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışacak mı?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaştıkça, ülke genelinde hem öğrenciler hem de çalışanlar bu özel günün tatil durumunu araştırıyor. Her yıl 10 Kasım sabahı, saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşuyla anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için çeşitli programlar düzenleniyor. Peki 10 Kasım’da okullar, üniversiteler ve kamu kurumları açık mı?

Her yıl düzenli olarak kutlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihte çeşitli resmi törenlerle anılıyor.

10 KASIM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Bu gün resmi tatil kapsamında yer almıyor.

ÖZEL VE KAMU KURUMLARI ÇALIŞACAK MI?

Kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerde çalışmalar normal düzeninde devam edecek. Gün içinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri nedeniyle bazı kurumlarda kısa süreli program değişiklikleri yapılabiliyor.

10 KASIM 2025'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek.

Bu nedenle 10 Kasım günü resmi tatil olmasa da ara tatil dönemi içinde yer aldığı için okullarda ders yapılmayacak. Öğrenciler 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından tatile girecek.

