YouTube, Gmail erişim sorunu düzeldi mi? 4 Eylül 2025 Youtube ve Gmail çalışıyor mu?

Türkiye'de ve dünyada Google servislerinde erişim sorunu yaşandı. 4 Eylül 2025 itibarıyla pek çok kullanıcı “YouTube ve Gmail çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar erişim probleminin giderilip giderilmediğini merak ediyor. Peki YouTube, Gmail erişim sorunu düzeldi mi? 4 Eylül 2025 Youtube ve Gmail çalışıyor mu?

4 Eylül 2025 sabahından itibaren binlerce kullanıcı, YouTube'a girmekte zorlandığını ve videoların açılmadığını bildirdi. "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları sosyal medyanın gündemine otururken, erişim sorununun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu merak ediliyor. Gmail servisinde de bazı kullanıcıların benzer sorunlar yaşadığı aktarıldı. Peki YouTube, Gmail erişim sorunu düzeldi mi, Google çalışıyor mu? GOOGLE ERİŞİME YENİDEN AÇILDI

YOUTUBE VE GMAİL DÜZELDİ Mİ? Youtube ve Gmail çöktü mü, neden açılmıyor? (Downdetector) Downdetector raporuna göre, sabah saat 09:00'dan itibaren Youtube de erişim sorunu yaşandı.