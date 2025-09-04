Haberler Liste Haberleri YouTube, Gmail erişim sorunu düzeldi mi? 4 Eylül 2025 Youtube ve Gmail çalışıyor mu?

Türkiye'de ve dünyada Google servislerinde erişim sorunu yaşandı. 4 Eylül 2025 itibarıyla pek çok kullanıcı “YouTube ve Gmail çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar erişim probleminin giderilip giderilmediğini merak ediyor. Peki YouTube, Gmail erişim sorunu düzeldi mi? 4 Eylül 2025 Youtube ve Gmail çalışıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:58
4 Eylül 2025 sabahından itibaren binlerce kullanıcı, YouTube'a girmekte zorlandığını ve videoların açılmadığını bildirdi. "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları sosyal medyanın gündemine otururken, erişim sorununun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu merak ediliyor. Gmail servisinde de bazı kullanıcıların benzer sorunlar yaşadığı aktarıldı. Peki YouTube, Gmail erişim sorunu düzeldi mi, Google çalışıyor mu?

GOOGLE ERİŞİME YENİDEN AÇILDI

YOUTUBE VE GMAİL DÜZELDİ Mİ?

Downdetector raporuna göre, sabah saat 09:00'dan itibaren Youtube de erişim sorunu yaşandı.

Kullanıcıların yüzde 57'si YouTube'un sunucularına hiç bağlanamadığını bildirdi. Yüzde 28 web tarayıcı üzerinden erişimde ciddi sorun yaşandığını raporladı. Yüzde 16'sı ise mobil veya akıllı TV uygulamaları üzerinden erişim sorunlarının da yaşadığını belirtti.

Downdetector verilerine göre Google servislerinde de sabah saatlerinden itibaren ciddi bir erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar Gmail, YouTube, Gemini, Google Maps gibi Google servislerine erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Gmail'de en çok bildirilen problemler %71 oranla sunucu bağlantısı, %24 ile web sitesi erişimi ve %4 ile uygulama kullanımı kaynaklı oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yoğun şikayetler olduğu görülüyor.

Google'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saat 11.38 itibarıyla Google servislerinde erişim sorununun giderildiği görülüyor.

GMAİL ŞİFRELERİ Mİ ÇALINDI?

Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Gmail, Google'ın aynı alt yapısını kullanıyor. Şuan yavaş yavaş diğer ülkelerde de gidiyor. Gürcistan'dan bildirim gelmeye başladı. DNS sorunu da olabilir. Saldırı iddiaları gündeme geldi. Burada Darkweb'ten kaynaklı durum söz konusu olmuş olabilir. Çalışma söz konusu olmazsa ve bu iddialar doğru çıkarsa şirket bu iddiaların önünü kesebilmek, kişisel verilere bilgilere ulaşımı engelleme amaçlı servisleri pasifize etmiş olabilir. E-posta şifreleri çalındıysa bundan kaynaklı kesinti yaşanmış olabilir."

