YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI AİS | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

Temmuz ayında gerçekleştirilen 2025-YÖKDİL/2 sınavına giren binlerce aday için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. ÖSYM, resmi takvimde duyurduğu gibi sınav sonuçlarını, bugün 15 Ağustos 2025 itibarıyla adayların erişimine açtı. Peki sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilen detaylar…
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile öğrenebilir. Sistem üzerinden anlık sorgulama yapılabilir.
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YÖKDİL/2 sınavında, adayların cevap kağıtları ÖSYM merkezinde optik okuyucularla tarandı. Doğru cevap sayıları belirlenerek bilgisayar ortamında 100 puan üzerinden değerlendirme yapıldı.
YÖKDİL Nedir ve Kimler İçin Önemlidir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), yüksek lisans ve doktora başvuruları ile akademik kadro atamalarında kullanılan ulusal bir yabancı dil yeterlilik sınavıdır.
Bu yıl YÖKDİL/2, özellikle lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, akademisyenler ve araştırma görevlileri için büyük önem taşıyor. Sonuç belgeleriyle birlikte adaylar, dil yeterliliklerini resmi olarak belgelendirebilecek.