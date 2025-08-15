Haberler Liste Haberleri YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI AİS | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sınavına giren adaylar için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 15 Ağustos itibarıyla 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçları erişime açıldı. Sorgulama ekranı, sınav değerlendirme süreci ve sonuç belgesinin kullanım alanlarına dair tüm detaylar merak ediliyor. İşte ÖSYM sınav sonuç belgesi görüntüleme ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 10:07
Temmuz ayında gerçekleştirilen 2025-YÖKDİL/2 sınavına giren binlerce aday için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. ÖSYM, resmi takvimde duyurduğu gibi sınav sonuçlarını, bugün 15 Ağustos 2025 itibarıyla adayların erişimine açtı. Peki sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilen detaylar…

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile öğrenebilir. Sistem üzerinden anlık sorgulama yapılabilir.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL/2 sınavında, adayların cevap kağıtları ÖSYM merkezinde optik okuyucularla tarandı. Doğru cevap sayıları belirlenerek bilgisayar ortamında 100 puan üzerinden değerlendirme yapıldı.

YÖKDİL Nedir ve Kimler İçin Önemlidir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), yüksek lisans ve doktora başvuruları ile akademik kadro atamalarında kullanılan ulusal bir yabancı dil yeterlilik sınavıdır.

Bu yıl YÖKDİL/2, özellikle lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, akademisyenler ve araştırma görevlileri için büyük önem taşıyor. Sonuç belgeleriyle birlikte adaylar, dil yeterliliklerini resmi olarak belgelendirebilecek.

Sınav Sonuç Belgesinin Kullanımı

YÖKDİL sonuç belgesi, birçok üniversite ve kurumda YDS eşdeğeri olarak kabul ediliyor. Adaylar, akademik başvurularında bu belgeyi resmi olarak kullanabilecek.

