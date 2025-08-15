YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI AİS | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI AİS (A HABER) YÖKDİL Nedir ve Kimler İçin Önemlidir? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), yüksek lisans ve doktora başvuruları ile akademik kadro atamalarında kullanılan ulusal bir yabancı dil yeterlilik sınavıdır.

Bu yıl YÖKDİL/2, özellikle lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, akademisyenler ve araştırma görevlileri için büyük önem taşıyor. Sonuç belgeleriyle birlikte adaylar, dil yeterliliklerini resmi olarak belgelendirebilecek.