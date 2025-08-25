YKS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 25 Ağustos son durum ne, hangi üniversiteyi kazandım? ÖSYM AİS…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Yerleşen adaylar, kazandıkları üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt işlemlerini elektronik ortamda ya da yüz yüze yapabilecek. Kayıt sürecine ilişkin gerekli belgeler ve tarih bilgileri ise ilgili üniversiteler tarafından resmi olarak duyurulacak. Üniversite kayıtlarının Ağustos ayının son haftası ila Eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.