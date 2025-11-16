YDS/2 A-B-C-D soru ve cevap anahtarı 2025 || YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava katılan on binlerce aday sonuçlarla birlikte hem puanlarını netleştirecek hem de akademik veya mesleki planlarını buna göre şekillendirecek. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler.
Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?
Sonuç ekranı açıklandığında adayların yapması gereken işlem oldukça basit.
5 Aralık tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve kişisel ÖSYM şifresiyle kurumun resmi internet adresi üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek.
ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılan sorgulama, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçların tek geçerli adresi olacak.