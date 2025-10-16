Haberler Liste Haberleri Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?

Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 22:47 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 23:07
ABONE OL
YAŞAYAN EN BÜYÜK AYAKLI İNSAN OLAN VENEZUELALI JEİSON ORLANDO RODRİGUEZ HERNANDEZ’İN TÜRKİYE’DE DE KULLANILAN ÖLÇÜLERE GÖRE AYAKKABI NUMARASI YAKLAŞIK KAÇTIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 16 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?

A: 51

B: 61

C: 71

D: 81

Cevap: C

SON DAKİKA