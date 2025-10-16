Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 16 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?

A: 51

B: 61

C: 71

D: 81

Cevap: C