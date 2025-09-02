Yarın Kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili eylül ayının kaçında, hangi tarihte?

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak edilen bu mübarek gece, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Duaların semaya yükseldiği, ellerin açıldığı ve gönüllerin huzur bulduğu Mevlid Kandili, ibadet ve tesbihlerle ihya ediliyor. Peki 2025 yılında Mevlid Kandili ne zaman? Yarın kandil mi?
Mevlid Kandili Ne Zaman Kutlanacak?
Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak ediliyor. Hicri ve miladi takvim farkı nedeniyle her yıl farklı tarihe denk gelen bu özel gün, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül'e bağlayan gece kutlanacak.
Duaların semaya yükseldiği, ellerin açıldığı bu mübarek gece tüm İslam dünyasında büyük bir huşu ve coşkuyla ihya edilecek.
Mevlid Kandili'nin Önemi
"Mevlid", doğum zamanı ve doğulan yer anlamına geliyor. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) alemlere rahmet olarak gönderilişinin yıldönümü olarak değerlendiriliyor. Bu gece, Peygamber Efendimiz'in hayatı, öğütleri ve insanlığa sunduğu değerler üzerine düşünmek ve dualarla O'nu anmak için bir fırsat sunuyor.
Mevlid Kandili'nin Faziletleri
Mevlid Kandili, insanı insan yapan değerlerin odağında yer alan Hz. Peygamber'in hayatını hatırlama ve bu değerleri hayatımıza taşıma mevsimidir. Bu özel gecede, sabır, metanet, merhamet, adalet ve cömertlik gibi yüce ahlâkî özellikler yeniden hatırlanır. Müslümanlar, Mevlid Kandili'ni ibadetle, dua ve salavatlarla geçirerek, hem bireysel hem de toplumsal hayatlarını aydınlatmayı amaçlar.