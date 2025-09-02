Yarın Kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili eylül ayının kaçında, hangi tarihte?

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum gecesi olarak her yıl dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Peki 2025 yılında Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor?

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak edilen bu mübarek gece, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Duaların semaya yükseldiği, ellerin açıldığı ve gönüllerin huzur bulduğu Mevlid Kandili, ibadet ve tesbihlerle ihya ediliyor. Peki 2025 yılında Mevlid Kandili ne zaman? Yarın kandil mi?

A Haber Foto Arşiv Mevlid Kandili Ne Zaman Kutlanacak? Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak ediliyor. Hicri ve miladi takvim farkı nedeniyle her yıl farklı tarihe denk gelen bu özel gün, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül'e bağlayan gece kutlanacak.