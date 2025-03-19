Vatan Caddesi trafiğe kapandı mı? 19 Mart hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu. Bu karar kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla alındı. Yasak kararına göre, 4 gün süresince çeşitli güvenlik önlemleri uygulanacak.
Metro Seferleri ve İstasyonlar Kapanacak
19 Mart 2025 günü saat 06:00'dan itibaren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro hatlarında önemli değişiklikler olacak. M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattının Emniyet-Fatih İstasyonu kapatılacak ve bu istasyonlar, tüm yolcu giriş-çıkış noktaları dahil olmak üzere sefere kapatılacak. Ayrıca, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman hattındaki Taksim İstasyonu da aynı şekilde iptal edilip sefere kapatılacak.
Kapanacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar
Valilik açıklamasında, 19 Mart 2025 itibarıyla İstanbul'un çeşitli cadde ve sokaklarının araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, vatandaşlara alternatif güzergahlar duyuruldu. Kapanacak yollar arasında, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi ve çevresindeki pek çok cadde bulunuyor.
↪Kapanacak cadde ve sokaklar:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arasında)
Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
↪Bu yolların kapanmasıyla birlikte alternatif güzergahlar önerildi:
Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı
Fevzi Paşa Caddesi
D-100 karayolu ve ara yollar