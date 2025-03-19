Vatan Caddesi trafiğe kapandı mı? 19 Mart hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar...

A Haber Foto Arşiv

↪Kapanacak cadde ve sokaklar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arasında)

Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar