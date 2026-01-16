Ünlüler seferber oldu! Ufuk Özkan’ın kardeşinden yeni açıklama

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan , rol aldığı Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoş Geldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet gibi birçok yapımla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu, 12 Ocak'ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, sevenlerini yakından ilgilendiren yeni bir açıklama geldi.

Kaynak: Instagram

UFUK ÖZKAN'IN KARDEŞİ: SADECE SERUMLA BESLENMEMEKTEDİR

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından şunları ifade etti;

"Bugün verdiğim röportaj sonrasında çıkan haberdeki bazı ifadeleri düzeltmek adına bu açıklamayı sizinle paylaşıyorum.

Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir.

Sağlık ekibimiz ve doktorlarımız tüm tetkikleri tamamlamış olup, ameliyat olması açısından şu an için herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır."