Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ana tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ikinci şans başlıyor. Boş kontenjanların açıklanmasının ardından YKS ek tercih ve yerleştirme süreciyle adaylara yeniden tercih yapma imkanı tanınacak. Bu aşama üniversite hayalini ertelemek istemeyenler için kritik önem taşıyor.

A Haber Foto Arşiv EK YERLEŞTİRME NEDİR? Ek yerleştirme, ek tercih döneminde adayların seçtiği programlara başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılan yerleştirme işlemidir. ÖSYM tarafından yürütülen bu süreçte, tercih sonuçları kurumun resmi internet sitesinden duyuruluyor. Böylece adaylar, boş kontenjanlara puanları ve sıralamaları doğrultusunda yerleştiriliyor.