Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ana tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi kapıda. Boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleşme hayalini ertelemek istemeyen adaylara ikinci bir fırsat doğuyor. ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılacak ek tercihler, adaylara yeniden şans tanıyacak.
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Ek yerleştirme, ek tercih döneminde adayların seçtiği programlara başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılan yerleştirme işlemidir. ÖSYM tarafından yürütülen bu süreçte, tercih sonuçları kurumun resmi internet sitesinden duyuruluyor. Böylece adaylar, boş kontenjanlara puanları ve sıralamaları doğrultusunda yerleştiriliyor.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih hakkından yararlanabilecek adaylar belirli kriterlere göre şekilleniyor:
İlk tercihlerde yerleşemeyenler: Ana yerleştirme döneminde herhangi bir programa giremeyen adaylar ek tercih yapabiliyor.
Boş kalan veya yeni açılan kontenjanlar: Üniversitelerdeki boş kontenjanlar ve sonradan açılan programlar ek tercih listesinde yer alıyor.
YKS puanı bulunan adaylar: Ek tercih başvurusu için adayların YKS'den geçerli bir puan almış olması gerekiyor.
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarına çevrildi.