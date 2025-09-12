Haberler Liste Haberleri TUS sonuçları açıklandı 2025: ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce tıp fakültesi mezununun merakla beklediği TUS sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2025 yılı 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını erişime açtı. İşte TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 12.09.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:51
Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolculuğunda en kritik adımlardan biri olan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, 2. dönem TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları 12 Eylül 2025 Cuma günü ilan edildi. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

TUS ve STS Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM, madde analizleri ve cevap anahtarı kontrolleri tamamlanan sınavda, yapılan itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda Temel Tıp Bilimleri Testi'nde yer alan 22. sorunun iptal edildiğini duyurdu.

TUS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, sonuçlarını 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. ÖSYM sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın.

ÖSYM TUS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

