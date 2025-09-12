TUS sonuçları açıklandı 2025: ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolculuğunda en kritik adımlardan biri olan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, 2. dönem TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları 12 Eylül 2025 Cuma günü ilan edildi. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM, madde analizleri ve cevap anahtarı kontrolleri tamamlanan sınavda, yapılan itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda Temel Tıp Bilimleri Testi'nde yer alan 22. sorunun iptal edildiğini duyurdu.
TUS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Adaylar, sonuçlarını 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. ÖSYM sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın.
